NXIVM : Le vœu – Aperçu

Un regard profond et nuancé sur les expériences des membres du NXIVM. Une organisation et un culte du sexe ont fait la une des journaux pour avoir été accusés de trafic sexuel et de complots. Au milieu des affirmations des participants de NXIVM, la série cherche à explorer le bilan émotionnel des événements exposés sur ces personnes.