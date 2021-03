Pourquoi j'ai tué ma mère - extrait

Dee Dee et Gypsy Rose Blanchard, une mère et sa fille malade, surmontent leurs difficultés du mieux qu’elles peuvent. Un jour, une publication sur Facebook révèle cependant une vérité bien plus sombre. Ce documentaire examine les raisons qui ont mené à la mort de Dee Dee, et les conséquences de celle-ci sur sa fille.